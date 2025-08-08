Novità tattiche in arrivo? Riguardano i ruoli di De Bruyne e McTominay
Indizi tattici da Castel di Sangro dove il Napoli si allena in ritiro. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla del ruolo di McTominay e dei suoi movimenti da cui si potrebbero anche ricavare indizi tattici in vista della prossima stagione. "Rieccolo McTominay, a duettare con la punta, a inserirsi senza palla, a battere a rete. E ad allargare anche la posizione, per favorire lo scivolamento interno dell’uomo tra le linee. Già, l’ultima prova sul campo potrebbe essere anche una traccia di lavoro che verrà.
Non con Raspadori accanto a Lukaku, bensì col gemello belga Kevin De Bruyne, e Neres largo a destra a completare il tridente alle spalle di Big Rom. Pochi minuti di prove sul campo visibili al pubblico, poi casacche mischiate e esperimento rimandato. Chissà, magari già a domani contro il Girona, quando il Napoli effettuerà la sua seconda amichevole internazionale in Abruzzo".
