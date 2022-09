Nulla di grave per Lozano: il Chucky può recuperare già per il Liverpool

Hirving Lozano ha riportato un trauma cranico, ma gli esami hanno dato esito negativo, pertanto è rientrato a Napoli con la squadra

Hirving Lozano ha riportato un trauma cranico, ma gli esami hanno dato esito negativo, pertanto è rientrato a Napoli con la squadra dopo l'infortunio rimediato per lo scontro col difensore della Lazio Marusic. Secondo Il Mattino, il messicano potrebbe recuperare già per la partita di Champions League con il Liverpool. Non dovesse farcela, rientrerebbe il weekend prossimo.