Numeri pazzeschi per l'invasione azzurra al Mapei: metà stadio tiferà Napoli

"In attesa di una stima ufficiale, i tifosi del Napoli venerdì sera al Mapei saranno quasi 9.000"

TuttoNapoli.net

© foto di Simone Lorini

"In attesa di una stima ufficiale, i tifosi del Napoli venerdì sera al Mapei saranno quasi 9.000". Numeri impressionante previsti per l'invasione dei tifosi azzurri in vista del match di venerdì sera sul campo del Sassuolo, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Un numero pazzesco per una gara in trasferta. In pratica più del 50% dell'impianto sportivo della città di Reggio Emilia tiferà gli azzurri che praticamente è come se giocassero in casa".