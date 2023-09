Numeri show per Marassi: già superate le 30mila presenze per il Napoli

Contro il Napoli, come scrive il Corriere dello Sport, il Genoa avrà una spinta in più, sarà uno stadio Luigi Ferraris con lo smoking

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Contro il Napoli, come scrive il Corriere dello Sport, il Genoa avrà una spinta in più, sarà uno stadio Luigi Ferraris con lo smoking perché i numeri della biglietteria sono straordinari visto che sono già state superate le 30mila presenze. Una cornice top per una gara che si annuncia dai contenuti importanti sotto il profilo tecnico. E ci sarà una sorpresa per i tifosi genoani presenti al Ferraris: da domenica potranno ricevere sui propri smartphone, le foto che li ritraggono prima, durante e dopo il fischio d’inizio.