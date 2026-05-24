Nuovo allenatore Napoli, CorSera: occhio all'asso nella manica di ADL

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Dopo l’addio ormai definito di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis vuole evitare passi falsi e sta valutando con attenzione ogni profilo

Il Napoli non ha ancora scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione. Dopo l’addio ormai definito di Antonio Conte, Aurelio De Laurentiis vuole evitare passi falsi e sta valutando con attenzione ogni profilo prima di prendere una decisione definitiva. Come scrive il Corriere della Sera, il presidente era al Maradona nel giorno del suo 76esimo compleanno e ha lasciato andar via Conte senza chiedere penali, mentre il tecnico ha rinunciato a circa otto milioni di stipendio.

Il casting per il dopo-Conte

Ora il Napoli deve ripartire con un progetto rivisitato e un allenatore capace di dare garanzie. Sarri sembra ormai diretto verso l’Atalanta, Allegri potrebbe restare al Milan, mentre De Laurentiis avrebbe ripreso quota l’idea Vincenzo Italiano. Tra i nomi monitorati anche Fabio Grosso. Il quotidiano invita però a non escludere sorprese: De Laurentiis potrebbe avere un asso nella manica e non vuole ripetere gli errori dell’anno post-scudetto di Spalletti.