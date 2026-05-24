Nuovo allenatore Napoli, Il Mattino: nel casting anche Palladino e Grosso

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Il Napoli vuole chiudere in fretta il discorso allenatore. Dopo la sfida con l’Udinese, Aurelio De Laurentiis volerà negli Stati Uniti

Il Napoli vuole chiudere in fretta il discorso allenatore. Dopo la sfida con l’Udinese, Aurelio De Laurentiis volerà negli Stati Uniti per impegni di lavoro già programmati e l’obiettivo del club è arrivare il prima possibile alla scelta del successore di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Il Mattino, nelle ultime ore il nome più caldo sarebbe diventato quello di Vincenzo Italiano. Il tecnico del Bologna avrebbe superato nelle gerarchie Maurizio Sarri, sempre più vicino all’Atalanta, e Massimiliano Allegri, orientato verso la permanenza al Milan.

Italiano in pole, ma nel casting ci sono anche Palladino e Grosso

Attenzione, però, anche ad altre piste. Il quotidiano sottolinea infatti come Raffaele Palladino resti un profilo apprezzato dalla dirigenza azzurra nonostante una stagione non semplice all’Atalanta. Da monitorare pure Fabio Grosso, altro allenatore considerato interessante dal Napoli in vista del nuovo ciclo che prenderà il via dal ritiro di Dimaro a metà luglio.