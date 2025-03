Nuovo centro sportivo, trattativa avanzata: ADL vuole partire in estate con i lavori

vedi letture

Il tempo stringe. Aurelio De Laurentiis ha fretta di trovare una nuova casa al suo Napoli, scrive quest'oggi il quotidiano Il Mattino raccontando dell'obiettivo di creare un centro per la prima squadra nel quotidiano ma anche il settore giovanile. In questo momento il club è impegnato innanzitutto per trovare i terreni: l'idea di De Laurentiis è di acquistare i terreni, motivo per il quale preferirebbe avere a che fare con un privato come interlocutore. I Comuni, invece, potrebbero dare delle concessioni - seppur lunghe, di circa 50 anni - ma non la cessione a titolo definitivo.

I terreni

A Castel Volturno la famiglia Coppola, già proprietaria dell'attuale struttura di Castel Volturno, avrebbe a disposizione tutto lo spazio che il Napoli chiede. La trattativa è anche in uno stato molto avanzato e ad oggi sembra l’ipotesi più facilmente percorribile. In seconda battuta resta sempre aperta la pista che porta ad Afragola, perché De Laurentiis vuole tenersi aperto un piano B in caso di problemi.

I tempi

L'obiettivo è partire a breve. Entro l’estate l’inizio dei lavori ed entro la metà del 2026 il trasferimento dall’attuale centro tecnico (che in ogni caso resterà a disposizione del club fino alla fine dei lavori sui nuovi terreni). Quindi nessun problema anche se il contratto in essere prevede la fine per ottobre 2025 (ci sono i margini per una proroga in questo caso). De Laurentiis lavora ad ogni dettaglio, con la consulenza anche di Conte - che si legge - di centri se ne intende.