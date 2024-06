Nuovo Maradona, senza Europa possono partire subito i cantieri: quanto costerebbe ad ADL

Il Governo accelera su Euro 2032 e vuole che Napoli entri nel lotto delle 5 città che ospiteranno le gare.

Il Governo accelera su Euro 2032 e vuole che Napoli entri nel lotto delle 5 città che ospiteranno le gare. Per questo obiettivo però serve rifare il Maradona: Manfredi è da mesi in pressing ed il ministro per lo Sport Andrea Abodi nel giro di una quindicina di giorni convocherà un tavolo ad hoc a Roma. Secondo Il Mattino, insieme al sindaco ci sarà anche Aurelio De Laurentiis che dopo i problemi per Bagnoli s'è deciso a puntare di nuovo sulla struttura di Fuorigrotta.

Ci sono tutte le volontà politiche per accelerare e fare le cose prima delle scadenze della Uefa. Con il Napoli fuori dalle competizioni europee c’è concretamente la possibilità di aprire i cantieri al più presto perché si giocherà al Maradona solo una volta ogni 15 giorni. E quindi si possono ipotizzare lavori in costanza di campionato e avere nel giro di 2-3 anni uno stadio moderno, smart e che viva sette giorni su sette. ADL - si legge - ha avuto rassicurazioni su agevolazioni fiscali, utilizzo zone esterne per mettere mano al Maradona e rimozione della pista d'atletica che proprio non piace: per rifare lo stadio servono 200 milioni.