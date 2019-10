Occhio all'ambiente: stadio sarà tutto esaurito, sold-out anche il settore ospiti

Saranno 1500 i tifosi del Napoli nel settore ospiti più qualche cuore azzurro sparso nelle tribune contro uno stadio tutto esaurito, che proverà a trascinare il Salisburgo. Alla Red Bull Arena già da ieri pomeriggio è pronta la coreografia con bandierine rosse ed argentate per rappresentare i colori dei padroni di casa. All’ingresso in campo delle due squadre tutto lo stadio sventolerà le i vessilli con l’inno della formazione locale, un mix di colori e musica nella città di Mozart. Il Napoli ha raccomandato ai tifosi di rispettare il regolamento d’uso della Red Bull Arena e le norme previste dalla Uefa, in primavera tutto si svolse in un clima di grande rispetto tra le due tifoserie. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.