Offese al Kosovo di Rrahmani in Romania, gara interrotta: la ricostruzione

Dopo aver fischiato l'inno del Kosovo e aver inneggiato alla Serbia, i tifosi di casa hanno esposto uno striscione su cui c'era scritto: "Kosovo è Serbia".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Offese al Kosovo di Rrahmani in Romania: gara interrotta. L'episodio" scrive Il Mattino. Caos e tensione a Bucarest, con la sfida tra Romania e Kosovo sospese per circa 40 minuti dalla UEFA per i cori nazionalisti degli ultras di casa.

Dopo aver fischiato l'inno del Kosovo e aver inneggiato alla Serbia, i tifosi di casa hanno esposto uno striscione su cui c'era scritto: "Kosovo è Serbia". Rrahmani, difensore del Napoli, ne ha chiesto la rimozione e insieme ai suoi compagni ha lasciato il campo, con il granata Vojvoda che uscendo ha fatto il segno dell'aquila albanese. Gara ripresa dopo 40 minuti in un clima surreale.