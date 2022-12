Oggi amichevole contro l'Antalyaspor, ma ci saranno sei sicuri assenti

Prima amichevole del Napoli in Turchia. Si giocherà alle 18.45 ora italiana all’Antalya Arena

Prima amichevole del Napoli in Turchia. Si giocherà alle 18.45 ora italiana all’Antalya Arena (partita visibile su Dazn o su Sky in pay per view al prezzo di 9,99 euro), in una cornice calda visto che l’Antalyaspor ha messo in vendita ad 1 euro i biglietti in tutti i settori.

Non ci saranno i cinque reduci dal Mondiale e anche Rrahmani che sta facendo ancora lavoro personalizzato, il suo rientro in gruppo è in programma a Castel Volturno dopo il ritiro in Turchia. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.