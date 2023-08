Oggi c'è Napoli-Apollon: Cajuste già in condizione, può subito esordire in azzurro

Il nuovo acquisto del Napoli Cajuste indosserà la maglia numero 24, quella che storicamente ha indossato Lorenzo Insigne

Il nuovo acquisto del Napoli Cajuste indosserà la maglia numero 24, quella che storicamente ha indossato Lorenzo Insigne. Lo svedese, si legge sul Corriere del Mezzogiorno, ha subito lavorato in gruppo, oggi potrebbe anche esordire contro l’Apollon Limassol, è in buona forma, ha svolto tutta la preparazione con lo Stade de Reims che nel corso di questo weekend inizia il suo percorso in Ligue 1.