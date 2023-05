Oggi il Napoli può diventare campione con 5 giornate d'anticipo: era successo altre 4 volte

Oggi il Napoli con un punto contro l'Udinese conquisterebbe il titolo di campione d'Italia con cinque giornate d'anticipo

Oggi il Napoli con un punto contro l'Udinese conquisterebbe il titolo di campione d'Italia con cinque giornate d'anticipo. In Serie A è successo altre quattro volte, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "La Lazio si è portata a quindici punti, agli azzurri ne serve uno soltanto stasera a Udine per vincere aritmeticamente lo scudetto a cinque giornate dalla fine del campionato. Proprio come hanno fatto in passato il grande Torino di Valentino Mazzola nel 1948, la Fiorentina di Bernardini nel 1956, l’Inter di Mancini nel 2007 e la Juventus di Allegri nel 2019".