Oggi il vero Napoli contro la Feralpisalò: in campo i nazionali, Insigne a sinistra ed esordio di Manolas

Il Napoli oggi scende in campo alle 17.30 per il secondo test del ritiro contro la Feralpisalò, dopo la sconfitta contro il Benevento. Scenderà in campo il vero Napoli - scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno - visto che ormai sono giunti a Dimaro quasi tutti i Nazionali. Ieri è arrivato anche Meret, ma sarà il giorno del debutto di Manolas in azzurro e Ancelotti potrà schierare anche Mertens, Hysaj, Zielinski, Milik, Mario Rui e Insigne, quest'ultimo partirà da sinistra nel ruolo che ricoprirà quest'anno di comune accordo col tecnico. La coppia d’attacco sarà formata da Milik e Mertens, ormai collaudata: insieme nella scorsa stagione hanno realizzato 49 gol (il 43,4% delle reti realizzate dal Napoli, quindi poco meno della metà).

