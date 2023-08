Oggi l'amichevole con l'Augsburg: out Osimhen e Kvara, le ultime di formazione

Oggi il Napoli sosterrà la quinta amichevole del suo pre-campionato, la terza del ritiro in Abruzzo, contro l'Augsburg

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi il Napoli sosterrà la quinta amichevole del suo pre-campionato, la terza del ritiro in Abruzzo, contro l'Augsburg. Le ultime di formazione arrivano dal Corriere dello Sport: "Con il Girona, Garcia è partito dal turnover: per un’ora, in campo, il cosiddetto Napoli-2; e per chiuderla, spazio a chi si presume possa essere titolare. Con l’Augsburg, con tendenza confermata, inversione di formazione, ma senza Kvara che ieri se ne è stato a lavorare a parte e probabilmente (ma non sicuramente) pure con Osi a fare il tifo: dipende dalla condizione, chiaramente, perché rischiare non si può. Mario Rui non potrà esserci come Anguissa, ma Olivera, che ad un certo punto ha fatto venire l’ansia ai tifosi per un ruzzolone, si prenderà la fascia sinistra”.

