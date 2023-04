Oggi riposo per tutti tranne per uno: Osimhen al lavoro per esserci con la Juve

A due giorni dall'eliminazione in Champions, il Napoli cerca di serrare le fila e concentrarsi per il finale di stagione e lo Scudetto da vincere

TuttoNapoli.net

A due giorni dall'eliminazione in Champions, il Napoli cerca di serrare le fila e concentrarsi per il finale di stagione e lo Scudetto da vincere: per questo Spalletti ha concesso alla squadra il giorno di riposo agli azzurri, scrive il Mattino. Oggi, dunque, sarà giorno libero per tutti ma non per Victor Osimhen, che avrà una seduta di terapia e massaggi straordinari, proprio per essere in condizione domenica a Torino senza correre il rischio di una ricaduta.