Oggi sfida al Girona (live su Tuttonapoli): Garcia pensa alle quattro punte, ma si ferma Zielu

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro il Girona (ore 18.30, diretta Sky in pay per view, testuale su Tuttonapoli.net) Garcia, oggi, valuta se riconfermare l’attacco a quattro punte nel 4-2-3-1 o riassestarsi sul 4-3-3, che dovrebbe essere anche quest’anno la stella polare azzurra. Ma ieri si è fermato anche Zielinski (botta al ginocchio) mentre sono rientrati ad allenarsi in gruppo Lobotka e Elmas, acciaccati fino a qualche giorno fa. Insomma, le alternative in mediana rischiano di essere poche quindi è possibile un assetto diverso. Da capire chi tra Ostigard e Juan Jesus affiancherà poi Rrahmani al centro della difesa