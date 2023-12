Oggi sopralluogo del Napoli a Riyad: valuteranno i campi della Supercoppa

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis già in passato ha mostrato perplessità per la scelta Arabia per la Supercoppa

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis già in passato ha mostrato perplessità per la scelta Arabia per la Supercoppa e, come rivelato dal Corriere della Sera, nel corso dell'Assemblea ha ribadito la sua posizione: "Se i campi di allenamento non sono all'altezza, io il Napoli non lo mando". Questo il messaggio del presidente azzurro col club che, proprio per questo motivo, ha inviato una delegazione a Riyad per un sopralluogo alle strutture. Il Napoli giocherà la semifinale contro la Fiorentina il 18 gennaio.