Okafor, buona la prima partitina: non solo il gol, ha fatto subito capire una cosa

Noah Okafor ha subito lasciato il segno nella partitella di allenamento di ieri a Castel Volturno, dove ha segnato un gol. In vista della prossima sfida di campionato contro l'Udinese, il tecnico Conte ha organizzato un allenamento congiunto con il Giugliano, formazione di Serie C. Questo incontro ha permesso di vedere Okafor all'opera fin da subito.

L'attaccante ha dimostrato il suo valore nel 3-0 inflitto al Giugliano, firmando un gol che evidenzia il suo costante feeling con la rete. Come riportato da Il Mattino, il suo intervento è un chiaro segno che non ha mai perso il fiuto per il gol.