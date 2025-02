Okafor, effetto Napoli: boom di follower e crescono i suoi social

Noah Okafor, effetto social. I tifosi sognavano Garnacho e Adeyemi, eppure i numeri dicono che molti tifosi sono già pronti a sostenere lo svizzero. In sintesi, una disaffezione mostrata nei giorni scorsi che, guardando i social, non trova conferme fra i supporters partenopei che, come già accaduto altre volte, hanno riempito d'amore Okafor.

Come riportato da Il Mattino, osservando il profilo Instagram del giocatore svizzero non si può che notare una grande crescita negli ultimi giorni. Facendo i conti della serva, dal 2 al 5 febbraio Okafor ha riscontrato un aumento di 111.354 follower superando così il muro del milione e 300.000, con il picco firmato il 3 febbraio, giorno in cui si chiudeva il mercato e l'elvetico è passato ufficialmente al Napoli.