Olimpico sold-out per il Napoli: il dato sul settore ospiti e la novità ai controlli

vedi letture

Grande attesa a Roma per la sfida al Napoli. E' una di quelle sere che ogni tifoso non vede l’ora di vivere, un appuntamento a cui non vuoi mancare, scrive quest'oggi Il Romanista, quotidiano di riferimento dei tifosi giallorossi, e proprio per questo, anche se ormai in realtà è un’abitudine consolidato, l’Olimpico è andato sold out, con circa 64.000 spettatori previsti.

Nel dato sono compresi i quasi 1.500 che si andranno a sistemare nel piccolo settore destinato agli ospiti. Lì, come in ogni altro settore, non sarà consentito l’accesso ai residenti in Campania, seguendo il provvedimento che ormai accompagna questa sfida (che si giochi a Roma o a Napoli) da tempo. Proprio in virtù di questo - si legge - domani sera ai tornelli sarà richiesta l’esibizione di un documento d’identità che mostri anche la residenza.