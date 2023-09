Olivera ancora favorito a sinistra: Mario Rui tornerà titolare dopo la sosta

E' probabile che Mario Rui ritrovi il campo da titolare dopo la sosta, quando il Napoli nel corso di una settimana avrà tre sfide

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kvicha Kvaratskhelia tornerà titolare nel tridente con Osimhen e Politano. Ballottaggio in difesa a sinistra che dovrebbe vincere ancora Olivera: "E' probabile che Mario Rui ritrovi il campo da titolare dopo la sosta, quando il Napoli nel corso di una settimana circa affronterà il Genoa, l’esordio in Champions League e il Bologna", scrive quest'oggi il Corriere del Mezzogiorno preannunciando che Garcia non cambierà in difesa rispetto alle prime due uscite.