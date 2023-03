Olivera pronto al tour de force: in Champions ha giocato più di Mario Rui

Olivera è pronto al tour de force contro Lazio e Atalanta, poi toccherà a Spalletti fare la scelta più opportuna

Con la squalifica di Mario Rui, Olivera è pronto al tour de force contro Lazio e Atalanta, poi toccherà a Spalletti fare la scelta più opportuna per la gara di ritorno contro l’Eintracht Francoforte. L’uruguagio ha collezionato 1.217 minuti, è il tredicesimo giocatore per minutaggio della rosa, fa parte dei cosiddetti titolari dalla panchina. Si è sempre fatto trovare pronto, in Champions ha giocato più di Mario Rui, ha ben figurato anche nel duello fisico contro avversari di grande livello come Salah, Tadic, Zaniolo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.