Onda azzurra in Austria: previsto il tutto esaurito nel settore ospiti della Red Bull Arena

Ci sarà il tutto esaurito, o quasi, nel settore ospiti della Red Bull Arena per la sfida di domani contro il Salisburgo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che saranno occupati tutti i 1500 a disposizione dei tifosi del Napoli per la sfida di Champions. Una vera e propria onda azzurra per sostenere la squadra in una partita delicata e già decisiva per il passaggio del turno.