Operazione in stile Anguissa: Giuntoli valuta Sarr del Chelsea

Nella lista di Cristiano Giuntoli c'è anche il centrale Malang Sarr. Lo scrive l'edizione odierna de 'Il Mattino', che ritiene il difensore in uscita dal Chelsea la possibile prima opzione per irrobustire il reparto rimasto sguarnito dopo l'addio annunciato di Kostas Manolas. Sarr, spiega il quotidiano, è in uscita dai Blues e potrebbe arrivare al Napoli attraverso un'operazione in stile Anguissa, in prestito fino al termine della stagione. Alla portata anche l'ingaggio del calciatore, che attualmente guadagna 1,5 di euro.