Ora ADL deve investire su un buon allenatore: sono due i nomi in pole

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis deve voltare pagina e tornare a farsi affiancare da dirigenti che fanno la differenza. Lo scrive il quotidiano: "E però, ancor prima di rilanciarsi, di mettere le mani nel portafogli, di cominciare a scandagliare il mercato, De Laurentiis - se consapevole degli strafalcioni di questi nove mesi - dovrà uscire dagli equivoci, investire sugli uomini per la scrivania e per la panchina, dove c’è un bel po’ di ressa: piace Antonio Conte, per leadership e storia, ma anche Vincenzo Italiano, per quel suo calcio che sa di Napoli".