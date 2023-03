Ora il Napoli fa gola a tutti: tanti inviti per tournée estive, possibile amichevole contro Insigne

In tutto questo sono arrivate richieste anche dagli Stati Uniti, con la MLS pronta a mettere sul piatto quattro test amichevoli.

Il Napoli è pronto a festeggiare lo scudetto dopo una stagione da favola, con la Champions League come possibile obiettivo per scrivere un'altra pagina di storia, e intanto sono già pervenuti molti inviti per alcune tournée estive, a cominciare da Cina, Giappone, Sudamerica e Baku. Secondo quanto riportato da Il Mattino, però, De Laurentiis, come sempre, non cambierà comunque idea sulla pianificazione precampionato: preferisce a luglio i due ritiri tradizionali nelle montagne del Trentino e in Abruzzo. Ma sarà ad agosto che il Napoli partirà per qualche gara internazionale: gli organizzatori di alcuni tornei sono pronti a fare follie.