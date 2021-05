Ora la difesa è al completo: Gattuso recupera Koulibaly e Maksimovic per la panchina

Nell'ultimo periodo il Napoli ha avuto a disposizione soltanto due difensori centrali (Manolas e Rrahmani), che tanto bene hanno fatto. Mentre all'ultima di campionato contro l'Hellas Verona Rino Gattuso potrà contare anche sugli altri due centrali in rosa, Kalidou Koulibaly e Nikola Maksimovic, come scrive Tuttosport:

"Anche Koulibaly sta meglio, ieri per la prima volta, ha svolto lavoro personalizzato in campo ed è probabile che il tecnico possa convocarlo col Verona, anche se un suo impiego pare difficile. Ci sarà spazio ancora per Manolas e Rrahmani, che nelle ultime uscite hanno ben figurato mostrando un ottimo affiatamento. Torna a disposizione pure Maksimovic, diventato negativo al Covid-19".