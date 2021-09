Ordine sul mercato frenato: "Soldi finiti, solo agenti continuano a banchettare"

"Soldi finiti ma gli agenti moltiplicano i guadagni". Sulle pagine de Il Giornale, Franco Ordine commenta il calciomercato estivo concluso ieri sera: "Ha fatto un certo effetto veder partire dal nostro calcio campione d’Europa Hakimi e Lukaku, persino Donnarumma senza la garanzia del posto da titolare. Alla fine della fiera delle vanità, è rimasto in circolazione del famoso gruppo ristretto di stelle soltanto Ibrahimovic che sta per tagliare il traguardo dei 40 anni e che ha nella tenuta fisica l’unico fattore a rischio.

La morale è che, in assenza della Superlega, e in mancanza del contributo dei fondi che in Spagna hanno fatto ingresso, i club italiani hanno dovuto riprendere a fare i conti e gli azionisti a rivedere, al ribasso, il budget assegnato ai propri manager. In questo scenario che segna un punto a favore del traguardo ancora lontano del calcio sostenibile, c’è una sola categoria che continua a banchettare in Italia e in Europa, moltiplicando i propri guadagni. Sono gli agenti dei calciatori, un esercito ormai nei numeri oltre che nei guadagni".