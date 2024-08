Ore in ospedale per Kvaratskhelia, ma nessuna paura: le condizioni di KK

vedi letture

Nessun trauma cranico, ma il georgiano ha raccontato lo stato di stordimento che accusava.

News importanti in casa Napoli, riguardo a uno dei giocatori di spicco della squadra. Per quel giramento di testa accusato in campo, dopo la botta subita alla testa da parte di Dawidowicz, Kvaratskhelia ha svolto una serie di accertamenti all’ospedale civile Maggiore di Verona, dove poi è stato dimesso dopo un’ora e mezza dal ricovero. Nessun trauma cranico, ma il georgiano ha raccontato lo stato di stordimento che accusava. Da qui la decisione dello staff medico guidato da Raffaele Canonico di verificare le sue condizioni. Solo uno scrupolo, legato al colpo al capo.

Kvara, dopo gli accertamenti medici che sono durati un paio di ore, si è allontanato per conto suo, anche perché era previsto il giorno libero che Conte ha confermato nonostante la debacle. In ogni caso, sempre a scopo precauzionale, anche oggi, alla ripresa degli allenamenti, Kvara verrà tenuto sotto osservazione. Secondo quanto riporta Il Mattino, magari proprio a riposo. In ogni caso, c’è stato anche un altro problema per il georgiano: un affaticamento muscolare. Non dovrebbe comunque saltare la gara in casa di domenica sera con il Bologna.