Osimhen a Parigi: spunta l'indizio che fa capire il motivo del viaggio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ore 12.40, volo di linea Air France Napoli-Parigi, a bordo c’è anche Victor Osimhen con poca voglia di concedersi a foto e autografi. Il contesto è il «liberi tutti» per due giorni, Garcia ha concesso un po’ di riposo alla squadra per ricaricare le batterie dopo le fatiche di Dimaro con tanto lavoro a secco e ripresentarsi venerdì a Castel di Sangro per l’ultima parte della preparazione.

Parigi è la meta preferita di Osimhen, ci va spesso, è il luogo ideale per la famiglia e gli amici ma in periodo di calciomercato, con il rinnovo ancora da mettere a posto, fa sicuramente rumore Victor per due giorni sotto la Torre Eiffel. Osimhen è partito da solo senza l’agente Roberto Calenda, un indizio chiaro che fa pensare soltanto a un paio di giorni di relax. Infatti i contatti tra Calenda e il Napoli sono quotidiani e il rinnovo sembra più vicino. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.