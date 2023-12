Osimhen bocciato dai giornali: "Il modo peggiore per brindare al rinnovo"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un po' come lo scorso anno, ma con un'enorme differenza: lasciato troppo solo a combattere con i tre centrali della Roma, fa a sportellate ma stavolta non trova la giocata decisiva. Nel finale si becca l'espulsione per doppia ammonizione". Voto 5 per Victor Osimhen sulle colonne di TMW all'indomani del match perso 2-0 all'Olimpico contro la Roma.

"Rosso esagerato e quella rincorsa disperata su El Shaarawy dimostra attaccamento e serietà nel giorno del rinnovo. Ci prova, ma riceve zero palloni da tirare", è l'analisi de La Gazzetta dello Sport sulla prestazione dell'attaccante del Napoli contro i giallorossi. "Llorente gli si incolla addosso come una seconda mascherina. Un assillo, un’ombra, tutto fisico e anticipi. Con il tempo s’innervosisce e in 13 minuti prende due gialli. Espulso, arrivederci: il modo peggiore di brindare al super rinnovo", è il commento ben più duro del Corriere dello Sport sulla prima partita post rinnovo di Osimhen.

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 4,5

TuttoNapoli: 5