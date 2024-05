Osimhen, c'è il Psg ma il suo sogno è un altro: col Napoli nessun margine di trattativa

Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, che fa il punto della situazione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Parigi è bellissima, il Psg è fortissimo, ricchissimo e in Francia domina da anni, ma il sogno di Osimhen, si sa, è quello di giocare in Premier League. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, che fa il punto della situazione: "Piace, eccome se piace anche in Inghilterra, dove tra le pretendenti s’è aggiunto anche il Liverpool. Dopo il fallimentare quarto di finale d’Europa League contro l’Atalanta e un titolo praticamente sfumato, visti gli ultimi risultati in campionato, i tifosi hanno iniziato a prendersela seriamente con l’uruguaiano Darwin Nuñez, il centravanti uruguaiano dei Reds.

A Liverpool è vietato sbagliare e uno come il nigeriano, pensano dalle parti di Anfield, può fare al caso loro per il dopo Klopp. Alla finestra restano anche Arsenal, Manchester United e soprattutto il Chelsea, che però non giocherà la Champions e al momento ha un’altra priorità, dettata dai parametri della lega inglese: vendere per 100 milioni entro giugno, altrimenti addio spese folli. E per Osi, non c’è margine di trattativa, non si va sotto i 130.