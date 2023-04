Osimhen, che voglia: il digiuno più lungo dell'anno e il messaggio mandato al Milan

TuttoNapoli.net

Victor Osimhen non segna dalla partita contro il Torino perché è stato fermo. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Osimhen non esulta da Torino, digiuno più lungo da quando è rientrato, a ottobre, dopo l’infortunio al bicipite femorale: ma in queste quattro partite, tre le ha guardate dal divano e una, contro il Verona, gli è servita per scaldarsi 21 minuti (incluso recupero), colpire una traversa e inviare un messaggio al Milan".