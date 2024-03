Osimhen ci sarà contro l'Atalanta? C'è una certezza

Il criterio che orienta la scelta di staff tecnico e preparatori è la prudenza

Il criterio che orienta la scelta di staff tecnico e preparatori è la prudenza. Anche ieri pomeriggio, alla ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno, Victor Osimhen ha svolto un lavoro personalizzato, senza partecipare alla seduta con il resto della squadra. Il regime di isolamento, tuttavia, presto sarà concluso. La presenza del nigeriano per la sfida con l’Atalanta di sabato non sembra essere in discussione. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.