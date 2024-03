Osimhen corre verso l'Atalanta: filtra una sensazione da Castel Volturno

L'attaccante del Napoli Victor Osimhen corre verso il rientro contro l'Atalanta. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport oggi in edicola

"Anche ieri, primo giorno di allenamenti della settimana, Osi s’è limitato a un programma di lavoro individuale, gradualmente più intenso di quello dell’ultima volta. E poi ancora, di più, fino a quando non rientrerà a pieno regime in gruppo, giusto in tempo per giocare dal primo minuto contro l’Atalanta".