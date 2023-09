Osimhen e Anguissa in Coppa d'Africa? ADL fece una promessa su questo tema

Il Napoli a gennaio dovrà fare a meno di Victor Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa, impegnati in Coppa d'Africa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli a gennaio dovrà fare a meno di Victor Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa, impegnati in Coppa d'Africa. Su questo tema "Il presidente De Laurentiis ha tuonato più volte in passato", scrive La Gazzetta dello Sport, "arrivando a promettere che non avrebbe più preso calciatori del continente, però Rudi Garcia perderà Osimhen e Anguissa, due pedine fondamentali, anche per un’eventuale finale della Supercoppa italiana in programma l’8 gennaio in Arabia Saudita".