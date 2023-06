Osimhen e Anguissa salteranno la Supercoppa Italiana

Victor Osimhen lascerà (quasi) sicuramente il Napoli dopo Natale. Verosimilmente prima della Final Four

Victor Osimhen lascerà (quasi) sicuramente il Napoli dopo Natale. Verosimilmente prima della Final Four di Supercoppa italiana in programma in Arabia Saudita tra il 4 e l’8 gennaio 2024 con Inter, Lazio e Fiorentina e della ripresa del campionato: la Nigeria, infatti, si è qualificata domenica alla prossima edizione di Coppa d’Africa. Con lui mancherà anche Anguissa.