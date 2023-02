Osimhen è il 2° miglior bomber d'Europa, per numero di gol e media: solo Haaland superiore

Solo Erling Haaland sta facendo meglio di Victor Osimhen in tutta Europa. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport.

© foto di www.imagephotoagency.it

Solo Erling Haaland sta facendo meglio di Victor Osimhen in tutta Europa. Lo sottolinea l'edizione odierna di Tuttosport: "Alla guida di questa fuoriserie c’è un bomber diventato inarrestabile, Victor Osimhen, a bersaglio ad Empoli per l’ottava gara consecutiva in A, dopo il ko di Milano, ed un ammontare di 10 gol che lo portano a quota 19 totali in A. Ad oggi il bomber nigeriano è secondo nella graduatoria dei top 5 campionati europei, con Haaland in testa a quota 27 e 23 gare giocate".