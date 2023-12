Osimhen è il migliore per tutti i quotidiani: "Un gol in stile NBA e un assist da fuoriclasse"

Dopo essersi risbloccato in Champions League, Victor Osimhen fa lo stesso anche in campionato e torna decisivo per il Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo essersi risbloccato in Champions League, Victor Osimhen fa lo stesso anche in campionato e torna decisivo per il Napoli con un gol, un assist per Kvaratskhelia e inevitabilmente la palma di MVP. Voto 7,5 per noi e anche per La Gazzetta dello Sport: "Che bello vedere quanto ci tiene. Attivo già nel primo tempo, splendido lo stacco del vantaggio, meravigliosa la caparbietà con la quale conquista la palla che poi gira a Kvaratskhelia per il 2-1". Mezzo punto in più da parte del Corriere dello Sport: "Prima schiaccia in stile Nba di testa sovrastando Dossena e Obert: 1-0. Poi serve l’assist del 2-1 a Kvara. Già, ma da fuoriclasse: 7 palleggi in area di piede, coscia e testa (l’ultimo) tra quattro uomini - tipo il vecchio Nappi - e rifinitura di forza tra Goldaniga e Obert con quelle gambe infinite. Immarcabile. Una forza della natura".

Si limita al 7 invece Tuttosport: "Il migliore in campo. Sblocca la partita con un colpo di testa, poi con grande caparbietà si crea lo spazio per servire Kvara e regala i tre punti ai suoi". Infine il giudizio di Tuttonapoli.net: "Battaglia su ogni pallone, ricevendo tanti colpi durissimi. Sale in cattedra nella seconda metà del secondo tempo, con un colpo di testa da bomber vero ed una giocata pazzesca per Kvara".

LE PAGELLE

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 8

Corriere della Sera: 7,5

TuttoNapoli.net: 8