Osimhen e Kvaratskhelia fuori dai saggi di Garcia: il motivo è chiaro

TuttoNapoli.net

Come riportato dal Corriere dello Sport, Zielinski, Meret, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo, Anguissa e Mario Rui: sono loro i saggi di Garcia, quelli scelti dall'allenatore per confronti costanti come ribadito anche in conferenza stampa prima di Napoli-Fiorentina. Nell'elenco non figurano attaccanti e, soprattutto, non ci sono né Kvaratskhelia né Osimhen.

Per quale motivo? Garcia per il suo "senato" ha scelto giocatori esperti e dunque quelli longevi, con più presenze con il Napoli, calciatori fatti e finiti. Osi e Kvara, leader dell'attacco, sono ancora relativamente giovani, hanno 22 e 24 anni, dunque solo per questo motivo non rientrano nel consiglio dei saggi di Garcia.