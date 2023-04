Osimhen è pronto a tornare: può giocare uno spezzone già col Verona

Victor Osimhen potrebbe giocare uno spezzone già contro l'Hellas Verona. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Victor Osimhen potrebbe giocare uno spezzone già contro l'Hellas Verona. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Dopo due settimane, buttando nel cestino la prudenza, sembra esserci un domani «al cento per cento» che significa poterci essere martedì e forse anche prima, magari domani, contro il Verona, per annusare l’aria del campo e se tira buon vento pure per scaldarsi un pochino, una decina di minuti.