Osimhen ha chiesto di anticipare la partenza per la Nigeria: le ultime

TuttoNapoli.net

Victor Osimhen salterà la sfida al Monza dopo l'espulsione rimediata contro la Roma nell'ultimo turno di campionato. Secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, il nigeriano avrebbe chiesto di anticipare la partenza per la Nigeria in previsione della Coppa d'Africa.

"Osimhen è ancora a Castel Volturno: ieri si è allenato e ha già chiesto di anticipare la partenza per la Nigeria prevista per il 3 gennaio: potrebbe lasciare Napoli il 30 dicembre. In ogni caso, tornerà in campo con il Napoli solo dopo la Coppa d'Africa. Almeno 40 giorni".