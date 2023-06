Osimhen ha le idee chiare: il suo futuro sarà una squadra che gioca la Champions

A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Tante squadre interessate, ma un paletto da fissare: Victor Osimhen non prenderà in considerazione offerte che arriveranno da club che non giocano la Champions League. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"E allora, attaccanti. Attaccanti ovunque: è l’anno dei grandi movimenti, del 9 girevole, di un prevedibile effetto domino che partirà nel momento in cui una delle grandi d’Europa compirà la prima mossa. Osimhen piace a tanti club, troppi, perché ci sono anche Chelsea, Bayern, Newcastle e Liverpool per la verità, ma la situazione è semplice: lui, alla Champions, non rinuncia. Stop".