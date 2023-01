Osimhen, i quotidiani lo rimandano: "Tocca palloni col contagocce"

Non una serata semplice per il Napoli e per Victor Osimhen. La Gazzetta dello Sport, dopo l'1-0 dell'Inter, boccia con un 5 il nigeriano

TuttoNapoli.net

Non una serata semplice per il Napoli e per Victor Osimhen. La Gazzetta dello Sport, dopo l'1-0 dell'Inter, boccia con un 5 il nigeriano: "La squadra è troppo orizzontale e lui non riesce più di tanto a stimolare la profondità. Ha il pallone per risolvere la partita a inizio ripresa, ma non riesce manco a tirare". Stesso voto per Tuttosport: "Tocca palloni con il contagocce e, tranne in un'occasione, non impensierisce mai gli interisti". Mezzo voto in più (5,5) per il Corriere dello Sport: "Non ci sono concessioni da parte della difesa nerazzurra: non ha quasi mai la possibilità di scattare in profondità e senza spazio il suo contributo è meno consistente del solito. Non gli arrivano rifornimenti nemmeno in altri modi". Torna sul 5 invece la valutazione del Corriere della Sera: "Non trova il guizzo, gli manca anche la solita ferocia nell'area piccola. Aspetta, piuttosto, ma di palle gliene arrivano veramente poche". Infine è da 5,5 per TuttoNapoli e TMW: "Fa a sportellate con il terzetto difensivo di Simone Inzaghi, provando inoltre a stancare Acerbi con i suoi classici tagli in profondità ma, nella maggior parte dei casi, va a sbattere contro un muro".