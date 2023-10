Osimhen, il cognato e il presunto arresto della sorella: la vicenda è già in tribunale

Victor Osimhen sta vivendo un periodo complicato, soprattutto per i fattori extra-campo, dai video su TikTok a una vecchia vicenda

Victor Osimhen sta vivendo un periodo complicato, soprattutto per i fattori extra-campo, dai video su TikTok a una vecchia vicenda che oggi si è riproposta. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: "I problemi intanto per Osimhen non si fermano al Tik Tok Gate. Dalla Nigeria, con l’arresto della sorella e di suo cognato Osita Okolo, si è riproposta la vicenda delle richieste economiche (470 mila euro) dei suoi familiari relative al passaggio dal Lille al Napoli, tema che è finito anche in una controversia in tribunale".