Osimhen, il retroscena: ieri in Sardegna presente anche il giocatore

Retroscena di mercato su Victor Osimhen e il Napoli raccontato questa mattina da Il Mattino. Come riporta il quotidiano, ieri il ds azzurro Giuntoli è sbarcato in Sardegna e ha trascorso l'intera giornata a bordo di uno yacht in compagnia del presidente del Lille, dei nuovi agenti del calciatore e dello stesso Osimhen, per il quale è pronto un ingaggio da 2,5 milioni a stagione per cinque anni con un bonus alla firma.

Per chiudere l'operazione resta quindi da trovare solo l'intesa definitiva col Lille, che - si legge - continua a chiedere un conguaglio da 60 milioni di euro senza l'inserimento del cartellino di Adam Ounas.