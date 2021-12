Osimhen in campo con la Juve quasi impossibile: cosa dice il regolamento

Osimhen è in Nigeria per le vacanze di Natale, ama venerdì sarà nuovamente in Italia per sottoporti alla visita di controllo che darà risposte sul suo imminente, o meno, rientro in campo. Al momento non ci sono certezze riguardo il suo possibile impiego contro la Juventus o la sua partenza per il ritiro della nazionale Nigeriana, dalla quale è stato convocato in vista della Coppa d'Africa. Il Napoli spera di vedere il giocatore in campo il 6 gennaio, ma dal punto di vista legale - scrive Il Mattino - mancano i margini per far si che l'attaccante possa disputare una partita di club durante il ritiro della nazionale.