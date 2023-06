Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta così il momento di Victor

Osimhen in trionfo in Nigeria: accoglienza da eroe al ritorno in patria. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta così il momento di Victor: "Il Napoli, il Psg, l’ombra del Real e dello United, la gente di Olusosun, i media, la Nazionale, una stagione interminabile e la chimera delle vacanze. Benedette vacanze: a Mykonos e Santorini, con Stef e Hailey True. Victor Osimhen è stritolato dalle pressioni. Stritolato come può esserlo una superstar del calcio.

«Un eroe nigeriano», come ha scritto un suo amico sui social, celebrando il ritorno di Victor in Nigeria dopo aver trascinato la Nazionale fino alla qualificazione in Coppa d’Africa 2024. Sì. E all’epoca qualcuno dovrà porsi il problema di giocare un bel po’ senza di lui: già, ma per il momento non è ancora possibile stabilire chi sarà a dover gestire la sua assenza. La storia è molto complessa ma con dei punti fermi: