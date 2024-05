Osimhen, la Fiorentina si allontana: la sua presenza è appesa a un filo

La presenza di Victor Osimhen continua a essere appesa a un filo, in vista della partita in programma venerdì alle 20.45

La presenza di Victor Osimhen continua a essere appesa a un filo, in vista della partita in programma venerdì alle 20.45 al Franchi contro la Fiorentina. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport sulle condizioni dell'attaccante nigeriano: "Francesco Calzona, insomma, rischia seriamente di andarsi a giocare l’ultima chance di agganciare l’Europa, e dunque un posto nella prossima Conference League, senza il suo centravanti principe.

Capocannoniere della squadra con 17 gol complessivi in stagione, 15 dei quali in campionato. Osi è fermo da lunedì per un affaticamento muscolare che gli ha fatto saltare le prime due sedute della settimana: ieri, per lui, soltanto terapie. Le sue condizioni saranno valutate fino all’ultimo istante utile, ma al momento la partecipazione alla trasferta di Firenze è più che mai in bilico" si legge sul quotidiano.